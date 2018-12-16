Arda’ya protesto – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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Arda’ya protesto

Arda’ya protesto

'ın eski yıldızı , dünkü maçta kulübedeydi.

'ın eski yıldızı , dünkü maçta kulübedeydi. 'de forma şansı bulmakta güçlük çeken 31 yaşındaki futbolcunun ismi anons edildiğinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Arda bu karşılaşmada da süre bulamadı.

  1. 16.12.2018
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