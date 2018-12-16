Arda’ya protesto

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, dünkü maçta kulübedeydi. Başakşehir'de forma şansı bulmakta güçlük çeken 31 yaşındaki futbolcunun ismi anons edildiğinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Arda bu karşılaşmada da süre bulamadı.