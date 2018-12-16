Arda’ya protesto
Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, dünkü maçta kulübedeydi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, dünkü maçta kulübedeydi. Başakşehir'de forma şansı bulmakta güçlük çeken 31 yaşındaki futbolcunun ismi anons edildiğinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Arda bu karşılaşmada da süre bulamadı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Arda’ya protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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