Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki düşüşü sürüyor. Bu sezon Lokomotiv Moskova galibiyetiyle Avrupa arenasına adım atan sarı- kırmızılı ekip, arkasını getiremedi ve İstanbul'da 0-0 berabere kaldığı Schalke'ye Almanya'da mağlup oldu: 2-0. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar ve TFF'nin 12 ismi PFDK'ya sevk etmesiyle karşılaşmaya motive olmakta zorlanan Cimbom, maçın başında geriye düştü.



MUCİZE GEREKİYOR

4. Dakikada büyük hata yapan Muslera'nın topu kontrol edememesinin ardından Burgstaller açılışı yapan isimdi. Bu golün ardından toparlanan temsilcimiz, arka arkaya bulduğu ataklarla gol aramaya başladı. Ancak Onyekuru ve Rodrigues ile bulduğumuz net pozisyonlardan sonuç alamadık. 57'de Uth defansın şaşkın bakışları arasında topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu maçın ardından 4 puanda kalan Cimbom, iki maç kala gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.



99'A TAKILI KALDI

Galatasaray, Schalke 04 karşısında, Avrupa kupalarında 275. maçına çıkarken yine 100. galibiyetini elde edemedi. Avrupa'da bugüne kadar 99 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, 104 mağlubiyet aldı, 72 maçı da berabere bitti.



GALİBİYET HASRETİ 5'E ÇIKTI

Galatasaray'ın galibiyet hasreti büyüyor. Son olarak Antalya'yı mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından oynadığı 2'si Şampiyonlar Ligi 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



İPLER SCHALKE'DE

Schalke deplasmanından puan çıkartamayan Galatasaray, 28 Kasım'da Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 11 Aralık'ta ise Porto ile karşılaşacak. Cimbom'un gruptan çıkmak için iki maçı da kazanmaktan başka şansı kalmadı. Tabii Schalke'nin de puan kaybetmesi gerekiyor.



10 YENİLGİ YAŞADI

Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı 30 maçta, 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı