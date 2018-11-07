Galatasaray disiplinde! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Galatasaray disiplinde!

    Terim 'hakaret ve tehdit', Donk, Ndiaye, Rodrigues ve Şaş 'saldırı' nedeniyle sevk edildi. Cezalar yarın açıklanacak
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 01:47:38 Güncelleme: 01:53:45
    Galatasaray disiplinde!

    Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı G.Saray- F.Bahçe derbisinin disiplin sevkleri açıklandı.

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    Galatasaray disiplinde!

    Sarı-kırmızılılardan Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano dahil 12 ismi (4 kulüp görevlisi Fahri Yılmaz, Eray Sözen, Uğur Yıldız, Hande Sümertaş) PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca G.Saray ise 'çirkin tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşlukları' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle disipline verildi.

    Galatasaray disiplinde!

    TFF'den yapılan açıklamada Başkan Cengiz'in 'sportmenliğe aykırı açıklamalar', Terim'in 'hakaret ve tehdit', Şaş'ın 'saldırı' nedeniyle sevk edildiği bildirildi.

    Galatasaray disiplinde!

    Futbolculardan Ndiaye, Donk ve Rodrigues'in 'saldırı'dan tedbirli olarak, Mariano'nun 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle tedbirsiz olarak gönderildiği kaydedildi.

    Galatasaray disiplinde!

    Yönetici Abdurrahim Albayrak'ın da maç sırasında 'talimata aykırı hareket', ve maç sonu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' yaptığı bildirildi.

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