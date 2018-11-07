Galatasaray disiplinde!

Sarı-kırmızılılardan Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano dahil 12 ismi (4 kulüp görevlisi Fahri Yılmaz, Eray Sözen, Uğur Yıldız, Hande Sümertaş) PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca G.Saray ise 'çirkin tezahürat', 'saha olayları', 'merdiven boşlukları' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle disipline verildi.