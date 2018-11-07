Sen de mi Muslera? - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    GALERİ

    Sen de mi Muslera?

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçına yediği hatalı gol ile damga vuran Fernando Muslera, son dönemde yaptığı beklenmedik hatalar ile Galatasaray taraftarına adeta 'saç baş yolduruyor'.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 00:21:06 Güncelleme: 00:55:54
    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!

    Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke 04 maçında yaptığı hatalı çıkış sonucunda yedirdiği gol ile Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Uruguaylı tecrübeli file bekçisi, son dönemde yaptığı hatalar ile gündemden düşmüyor. İşte Muslera'nın son dönemde yaptığı bazı hatalar;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!

    FENERBAHÇE DERBİSİ

    Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında da neden olduğu penaltı ile uzun süre gündemi meşgul etmişti.

    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!

    ARENA'DAKİ SCHALKE MAÇI

    Tecrübeli file bekçisi, TT Arena'da oynanan Schalke 04 maçında rakibine çok riskli bir şekilde müdahalede bulunmuştu. Pozisyonun penaltı olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!

    ANTALYASPOR MAÇI

    Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesinde de Fernando Muslera'nın rakibine yaptığı müdahele hakem tarafından cezalandırılmasa da Türk spor kamuoyu uzun süre pozisyonun penaltı olup olmadığını ve Muslera'nın kırmızı kart görüp görmemesi gerektiğini tartışmıştı.

    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!

    Fernando Muslera, Galatasaray'ı ipten alan performanslar göstermeye devam etse de bu tarz hatalarla gündeme geldiği sürece Galatasaray taraftarının tecrübeli kaleciyi tartışmaya başlaması çok da uzak gözükmüyor.

    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!
    Sen de mi Muslera?!
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