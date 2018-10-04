Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Porto deplasmanından puan çıkartmayı başaramadı: 1-0. Ndiaye, Emre Akbaba ve Eren'in eksikliğine rağmen güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz çok net pozisyonlara girmesine karşın bunları gole çevirmeyi başaramadı. 13, 45 ve 79. dakikalarda Sinan, 38'de Nagatomo, 39'da Henry Onyekuru, 76'da Rodrigues son vuruşlardan yararlanamayan isimlerdi.



Galatasaraylı oyuncuların şanssızlığı kadar yılların tecrübesi Casillas'ın da kalesinde devleştiğini söylemek gerekiyor. Muslera da yediği gole rağmen ondan aşağı kalmadı. İlk yarı ataklarıyla Porto'yu şoka sokan Galatasaray ne yazık ki duran bir toptan topu ağlarında görmekten kurtulamadı. Telles'in kornerden ortasında bomboş kalan Marega topu kafayla gole çevirdi ve Cimbom'a bitirici darbeyi vurdu. Ekibimiz ne yazık ki hak etmediği bir sonuçla sahadan ayrıldı.

GRUPTA ÜÇÜNCÜLÜĞE GERİLEDİ

D Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, bu yenilginin ardından üçüncülüğe düştü. Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke 04 ile Galatasaray'ı aynı skorla mağlup eden Porto, dörder puanla zirveyi paylaştı. Galatasaray'ın 3 puanla üçüncü sırada olduğu grupta Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayı da puansız kapattı ve son sırada kaldı.

FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

Galatasaray, Porto karşılaşmasında önemli fırsatlarını değerlendiremedi. Maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, özellikle ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girdi. Mücadelenin 13 ve 45. dakikalarında Sinan Gümüş, 38. dakikada Yuto Nagatomo ve 39. dakikada Henry Onyekuru ile net pozisyonları gole çeviremedi.

YUNUS AKGÜN, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın 2000 doğumlu genç oyuncusu Yunus Akgün, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başından buyana resmi maçlarda şans verdiği Yunus, 86. dakikada Fernando Reges'in yerine oyuna dahil oldu.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 12 deplasman müsabakasında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 12 maçta 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 29 golü önleyemedi.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, son 3 deplasman maçını kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Belhanda'nın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası gerisinden Sinan Gümüş'ün bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Casillas'ta kaldı.

13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sağ kanatta buluşan Onyekuru, bekletmeden ortasını açtı. Altıpas önünde uygun durumda bulunan Sinan Gümüş, gelişine şutunu çekti. Ancak araya giren Maxi Pereira mutlak bir golü önlerken top kornere gitti.

18. dakikada Herrera'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Corona, seri çalımlarla ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direkteki Brahimi topa gelişine voleyle vurdu. Kaleci Muslera, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı ve mutlak bir gole izin vermedi.

38. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, bekletmeden topu Nagatomo'ya aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Japon futbolcunun vuruşunda kaleci Casillas zamanında çıkarak meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45. dakikada kendi yarı alanının solunda aldığı topla rakip ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün karşı karşıya vuruşunda kaleci Casillas ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Alex Telles'in soldan kullandığı kornerde Marega altıpas üzerinde uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada Alex Telles'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Brahimi'nin soldan ortasında penaltı noktası gerisinde Corona bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sol kanatta aldığı topu ceza sahası içindeki Sinan Gümüş'e aktaran Rodrigues, koşusuna devam etti. Sinan'ın pasında penaltı noktası hizasında yeniden topu alan Rodrigues, kaleciyla karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

79. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı faulde Sinan Gümüş'ün arka direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Brahimi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Andre Pereira kaleci Muslera'yla karşı karşıya yaptığı vuruşta topu yandan auta yolladı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.