Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!

    Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arsenal'in İngiliz forveti Danny Welbeck'ten sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Ada basını, İngiliz golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 08:48:03 Güncelleme: 08:52:23
    Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
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    • 19
    Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi!

    Yaz transfer döneminde forvet arayışı içerisinde olan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Danny Welbeck'ti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
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    • 19
    Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi!

    Teknik direktör Fatih Terim'in Arsenal'de forma giyen İngiliz golcüyü takımda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.

    Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
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    • 19
    Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi!

    Welbeck'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği öne sürülmüştü.

    Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
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    Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi!

    Golcü futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis'in satışından sonraki kısıtlı sürede Welbeck transferini bitirememişti.

    Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
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    Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi!

    Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Gomis gönderildikten sonra yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ada basınından bugün flaş bir haber geldi.

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