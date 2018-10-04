Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi!

Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arsenal'in İngiliz forveti Danny Welbeck'ten sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Ada basını, İngiliz golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

4 Ekim 2018 Perşembe, 08:48:03 Güncelleme: 08:52:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





