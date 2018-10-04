Galatasaraya Danny Welbeck müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arsenal'in İngiliz forveti Danny Welbeck'ten sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Ada basını, İngiliz golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
4 Ekim 2018 Perşembe, 08:48:03
Güncelleme: 08:52:23
Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
Yaz transfer döneminde forvet arayışı içerisinde olan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Danny Welbeck'ti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
Teknik direktör Fatih Terim'in Arsenal'de forma giyen İngiliz golcüyü takımda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.
Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
Welbeck'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği öne sürülmüştü.
Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
Golcü futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis'in satışından sonraki kısıtlı sürede Welbeck transferini bitirememişti.
Galatasaray'a Danny Welbeck müjdesi!
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Gomis gönderildikten sonra yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ada basınından bugün flaş bir haber geldi.