Ndiaye’nin yerine Donk
Yılmaz Şenol sordu Levent Tüzemen cevapladı: "Senegalli, Lokomotiv maçının en iyisiydi. Kırmızı kart sonrası soyunma odasına giderken Terim’in ona bakışlarından mesajı almıştır. Porto’ya karşı onun yerine Ryan Donk oynar."
Akhisar'a karşı Galatasaray kadrosunda değişiklik olur mu?
Lokomotiv Moskova'ya karşı çok akıllı oynayan bir G.Saray izledik. Ligde kazanılan maçlarda topa sahip olan takım G.Saray'dı. Lokomotiv önünde topu rakibe verip kompakt futbol anlayışı içinde alan savunmasını çok dikkatli uyguladılar ve duran toplar dışında pozisyon vermediler.
Galatasaray'ın 3 kulvarda oynayacağını düşünürsek Terim elindeki tüm oyuncuları kullanmaya özen gösteriyor.
Lokomotiv maçındaki kadro Akhisar'a karşı aynen sahada olmayabilir. Özellikle savunmada Ozan Kabak yine şans bulabilir. Ayrıca Akhisar'da golcü Seleznyov'un cezalı olması G.Saray adına bir şans. Çünkü Ukraynalı golcünün her Galatasaray maçında golü oluyor.
Nasıl bir değişim olur?
Terim'in yerinde olsam Ömer Bayram'ı sol bek oynatıp Nagatomo'yu dinlendiririm.
Hatta Porto maçını düşünerek savunma güvenliği ve orta alanı güçlendirmek adına Mariano'yu Linnes'in önünde oynatmayı düşünürüm.
Bu neden aklıma geldi?
Fatih hoca geçen sezon Mariano-Linnes için "Gerekirse bu ikiliyi önlü arkalı oynatabilirim" demişti.
Belhanda'nın yerinde Emre 10 numara oynar mı?
Terim birçok mevkide oynayabilen "homojen" tipli oyuncuları çok sever. Özellikle bu yetenekteki oyuncuların transfer edilmesine hemen onay verir.
Emre Akbaba çok yönlü bir oyuncu, hem gol atar hem gol pası verir hem orta yapar hem de çalım becerisi yüksektir.
Lokomotiv maçında 3 gole de imza atan Emre'yi eleştirenler ya art niyetli ya da futbol cahili!
Emre Akbaba, Belhanda'nın yerinde rahat oynar ve çok verimli olur, Galatasaray'ın pozisyon üretmesini kolaylaştırır.
Ayrıca Terim performansını beğenirse Belhanda'nın yerinde Feghouli'ye de görev verebilir.
Ndiaye'nin kırmızı kartını nasıl değerlendirirsiniz?
Lokomotiv maçının en başarılı oyuncusu Ndiaye oldu.
Senegalli yıldız yüksek enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmadı. Tüm ikili mücadeleleri kazandı. Hatta ilk sarı kartı Belhanda'nın yaptığı hatayı önlemek isterken gördü.
Ndiaye'yi G.Saray Porto deplasmanında çok arayacak. Lokomotiv maçını birlikte izlediğim G.Saraylılar "Keşke maçı 1-0 kazansaydık, Ndiaye atılmasaydı" yorumlarını yaptılar.
Ndiaye soyunma odasına giderken Terim'in bakışlarından gerekli mesajı almıştır.
Terim, Senegalliyi oyundan kart öncesi alabilir miydi?
Bu kadar iyi oynarken ve maçın adamı olmaya aday gösterilecekken Ndiaye gereksiz yere gördüğü ikinci sarı kartla resmen kendi ayağına sıktı. İyi bir profesyonel oyuncu 86. dakikada hem de sarı kartı cebinde varken rakibe böyle sorumsuzca girmez.
Senegalli oyuncu için bu kart mutlaka ders olacaktır.
Eren Derdiyok'un formunu nasıl buluyorsunuz?
Geçen sezon Gomis'in gölgesinde kalan ve ilk 11'de kendine yer bulamayan Eren her maç üstüne koyarak oynayacaktır.
Eren'in fizikli ve kalıplı bir oyuncu olduğunu düşünürsek daha çok çalışmalı ve daha fazla gol vuruşu konusunda kendisini geliştirmeli.
Golcü kimlikli futbolcular fazla maç oynayarak ve goller atarak performansını yükseltirler.
Lokomotiv maçında Eren taktiksel olarak çok başarılıydı ve Muslera'nın kendisine yaptığı degajlarda tüm hava toplarını başarıyla alıp kanatlarda oynayan arkadaşlarına indirmeye özen gösterdi.
Attığı mükemmel frikik golü Eren'in moral motivasyonunu yükseltecektir. 29 golle kral olan Gomis'ten sonra görevi devralmak Eren'de baskı yaratmamış görünüyor.
Terim, Ndiaye yerine Porto'da kimi tercih etmeli?
Porto'da Ndiaye'nin olmayacağını düşünürsek Terim'in Akhisar'a karşı Donk'u Fernando'nun yanına monte etmesi sürpriz olmaz. Ancak Terim "Porto'dan önce Akhisar maçını kazanmak daha önemli" diyerek Ndiaye'yi oynatabilir.
Hatta rotasyona gidip hazırlık maçlarında şans verdiği Muğdat'ı bile Akhisar karşılaşmasında düşünebilir.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Ndiaye’nin yerine Donk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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