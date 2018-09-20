Aslan'da kadroya giremeyen Feghouli için menajerler Dubai'den teklif getirdi. Yönetimin fazla bir bonservis bedeli beklemediği oyuncu için yıllık ödenen 3 milyon 850 bin euro'luk maliyetten kurtulmak istediği öğrenildi. 28'lik yıldızın da Dubai'ye sıcak baktığı belrtildi.