Dubai piyangosu – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    piyangosu

    Dubai piyangosu

    Aslan'da kadroya giremeyen Feghouli için menajerler 'den teklif getirdi.

    Aslan'da kadroya giremeyen Feghouli için menajerler 'den teklif getirdi. Yönetimin fazla bir bonservis bedeli beklemediği oyuncu için yıllık ödenen 3 milyon 850 bin euro'luk maliyetten kurtulmak istediği öğrenildi. 28'lik yıldızın da Dubai'ye sıcak baktığı belrtildi.

    1. 20.9.2018
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