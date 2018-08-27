Onyekuru yine boş geçmedi
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında 82. dakikada fileleri havalandırarak takımının 5. golünü atan Henry Onyekuru, TT Arena'daki ikinci maçında da gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, TT Stadyumu'nda çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden ve yaptığı şık vuruşla takımına 3 puanı getiren Onyekuru, Alanyaspor karşısında da etkili bir oyun sergiledi ve 82. dakikada takımının 5. golüne imza attı. Onyekuru, attığı gol sonrasında yerini genç oyuncu Yunus'a bırakırken, tribünler, Onyekuru'yu uzun süre alkışladı.
- 27.8.2018 23:40
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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