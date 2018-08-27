Onyekuru yine boş geçmedi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Onyekuru yine boş geçmedi

    Onyekuru yine boş geçmedi

    - karşılaşmasında 82. dakikada fileleri havalandırarak takımının 5. golünü atan , 'daki ikinci maçında da gol sevinci yaşadı.

    - karşılaşmasında 82. dakikada fileleri havalandırarak takımının 5. golünü atan , 'daki ikinci maçında da gol sevinci yaşadı.

    Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, TT Stadyumu'nda çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden ve yaptığı şık vuruşla takımına 3 puanı getiren Onyekuru, Alanyaspor karşısında da etkili bir oyun sergiledi ve 82. dakikada takımının 5. golüne imza attı. Onyekuru, attığı gol sonrasında yerini genç oyuncu Yunus'a bırakırken, tribünler, Onyekuru'yu uzun süre alkışladı.
    1. 27.8.2018 23:40
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