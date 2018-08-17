Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak açıklamada bulundu!
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan flaş transfer!

    Galatasaray'dan flaş transfer!

    'da ikinci başkan Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Emre Akbaba transferinin bittiğini açıkladı.

    , Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın kasasından bu transfer için 3 milyon euro çıkacakken, kalan ücret spornsor firma tarafından karşılanacak.

    Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

    "Bir sponsorumuz, transfer konusunda bize yardımcı olacağını açıkladı. 1-2 saat içinde yüzleri güldürecek haberleri açıklayacağız."

    "Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil."

    "Emre Akbaba transferiyle ilgili 3 milyon Euro'luk teklifimiz geçerli. Bunun üstünü sponsorumuz karşılayacak."

    "Biz UEFA'nın bize verdiği sınırlara göre hareket ediyoruz. Sponsorumuz olan NEF'e teşekkür ederiz. Dostlarımızın yardımıyla transfer yapabileceğiz"

    "Bugün geleceğimiz adına geniş görüşmeler oldu. Toplantıda transfer dışında Göztepe maçıyla ilgili de konuştuk."

    1. 17.8.2018 15:55
    2. Güncelleme: 17.8.2018 17:30
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