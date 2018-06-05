Yellow Friday: 5 milyon TL Grey Weekend: 5.2 milyon TL
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, seçimi kazandığı gri oy pusulasını fırsata çevirdi.
GS Store mağazalarında 3 gün süren 'Grey Weekend (Gri Hafta Sonu)' kampanyasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 3 günlük satış sonucunda stoklar eridi. Sarı-kırmızılı kulübe bağlı 27 GS Store mağazasında 146 bin 904 adet ürünle 5.2 milyon TL ciro gerçekleşti ve 130 bin ürünle 5 milyon TL'yi gören Seçim sonrasında Galatasaray taraftarı üç gün boyunca mağazalara akın etti. Yellow Friday kampanyası geçildi.
- 5.6.2018 07:29
- Güncelleme: 5.6.2018 08:48
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Yellow Friday: 5 milyon TL Grey Weekend: 5.2 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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