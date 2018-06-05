Yellow Friday: 5 milyon TL Grey Weekend: 5.2 milyon TL

GS Store mağazalarında 3 gün süren 'Grey Weekend (Gri Hafta Sonu)' kampanyasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 3 günlük satış sonucunda stoklar eridi. Sarı-kırmızılı kulübe bağlı 27 GS Store mağazasında 146 bin 904 adet ürünle 5.2 milyon TL ciro gerçekleşti ve 130 bin ürünle 5 milyon TL'yi gören Seçim sonrasında Galatasaray taraftarı üç gün boyunca mağazalara akın etti. Yellow Friday kampanyası geçildi.