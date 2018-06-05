Yellow Friday: 5 milyon TL Grey Weekend: 5.2 milyon TL – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    : 5 milyon TL : 5.2 milyon TL

    Yellow Friday: 5 milyon TL Grey Weekend: 5.2 milyon TL

    başkanlığındaki yönetim, seçimi kazandığı gri oy pusulasını fırsata çevirdi.

    mağazalarında 3 gün süren ' ()' kampanyasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 3 günlük satış sonucunda stoklar eridi. Sarı-kırmızılı kulübe bağlı 27 GS Store mağazasında 146 bin 904 adet ürünle 5.2 milyon TL ciro gerçekleşti ve 130 bin ürünle 5 milyon TL'yi gören sonrasında taraftarı üç gün boyunca mağazalara akın etti. kampanyası geçildi.

    1. 5.6.2018 07:29
    2. Güncelleme: 5.6.2018 08:48
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