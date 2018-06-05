Galatasaray'da maaş krizi

Jose Mourinho ile yakın ilişkileri bulunan dünyaca ünlü bir menajerin her iki oyuncu için Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'a iyi teklifler getirdiği öğrenilirken ekonomik açıdan UEFA'dan birtakım yaptırımlar bekleyen Galatasaray teknik heyet ve yöneticilerin Belhanda ve Feghouli'yi elden çıkararak hem yüksek maaş giderlerini kısmak hem de bu oyuncuların yerlerine takıma daha fazla katkı yapabilecek futbolcuları düşük maliyetle kadroya katma düşüncesinde olduğu belirtildi.