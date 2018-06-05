Galatasaray'da maaş krizi
BELHANDA VE FEGHOULI'YE ARAP KULÜPLERİ TALİP
Star'ın haberine göre; Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bedelle transfer edilen Faslı oyuncu Belhanda ve İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedeliyle satın alınan Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'ye Arap kulüplerinden astronomik teklifler geldi.
Jose Mourinho ile yakın ilişkileri bulunan dünyaca ünlü bir menajerin her iki oyuncu için Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'a iyi teklifler getirdiği öğrenilirken ekonomik açıdan UEFA'dan birtakım yaptırımlar bekleyen Galatasaray teknik heyet ve yöneticilerin Belhanda ve Feghouli'yi elden çıkararak hem yüksek maaş giderlerini kısmak hem de bu oyuncuların yerlerine takıma daha fazla katkı yapabilecek futbolcuları düşük maliyetle kadroya katma düşüncesinde olduğu belirtildi.
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