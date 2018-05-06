Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret...
Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
- 5.5.2018 22:50
- Güncelleme: 6.5.2018 01:44
-
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
-
Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
-
PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.