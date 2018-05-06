Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret... – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'de! İşte 'ın alacağı ücret...

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    Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    1. 5.5.2018 22:50
    2. Güncelleme: 6.5.2018 01:44
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