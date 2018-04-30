Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    maçının istatistikleri

    Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri

    Beşiktaş karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in inanılmaz formu devam ediyor. Geldiği günden beri ligde iç saha maçlarında rakiplere puan yüzü göstermeyen Terim'in, derbi karnesi de görülmeye değer bir hal aldı.

    İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının çarpıcı istatistikleri;

    1. 30.4.2018 10:13
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