Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Beşiktaş karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in inanılmaz formu devam ediyor. Geldiği günden beri ligde iç saha maçlarında rakiplere puan yüzü göstermeyen Terim'in, derbi karnesi de görülmeye değer bir hal aldı.
İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının çarpıcı istatistikleri;
- 30.4.2018 10:13
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 6
Yorum
Dost Lens e kimse kızmasın. Fenerbahçeden başka takımda oynamam demişti. Onu Beşiktaş a transfer edenlere kızın.
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Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi
Toplam 11
Yorum
arslan talisca her maçta hücum faullu oynuyor.başka takımda olsa her maçta kart görürdü.hakemler görmemezlikten geliyor.
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Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Toplam 2
Yorum
gs para.mara ama mecbur degilsek rodrigezi satmak gs a ihanettir bu cocugu 40 milyona satmak bile karli bir is degildir biline,hocama güvenirim
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