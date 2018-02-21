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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    4.5 milyon TL cepte

    4.5 milyon TL cepte
    Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla Galatasaray, inovatif ürünler üreten Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Jeunesse'nin ismi sarı-kırmızılı futbol takımının tozluğunda yer alacak. Jeunesse Global Türkiye, Avrupa İş Geliştirme ve Event Direktörü Salvo, "Avrupa'da aldığımız çok fazla teklif içinden seçtik" derken sarı-kırmızılı kulüp bu anlaşmadan 2.5 yılda, 4.5 milyon TL kasasına koyacak
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:17
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