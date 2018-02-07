ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle bugün dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Ay'a giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi. ?Uzaya gönderilen roketteki spor araba Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek. Aracın müzik setinde ise David Bowie'nin "Space Oddity" şarkısı çaldı.

Galatasaray Kulübü'nden de olayla ilgili mesaj gecikmedi ve Twitter hesabından, "Uzaydaki milyonlarca yıldıza 4 tane de biz ekledik." mesajını paylaştı.







Bir sonraki atılan tweette ise Atatürk'ün sözünden alıntı yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." ifadelerini kullandı.



