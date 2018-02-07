Galatasaray'dan 'Falcon Heavy' mesajı
Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı. Dünya gündeminde yer alan olaya Galatasaray kayıtsız kalmadı ve sosyal medyadan paylaşım yaptı.
ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle bugün dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Ay'a giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi. ?Uzaya gönderilen roketteki spor araba Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek. Aracın müzik setinde ise David Bowie'nin "Space Oddity" şarkısı çaldı.
Galatasaray Kulübü'nden de olayla ilgili mesaj gecikmedi ve Twitter hesabından, "Uzaydaki milyonlarca yıldıza 4 tane de biz ekledik." mesajını paylaştı.
Bir sonraki atılan tweette ise Atatürk'ün sözünden alıntı yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." ifadelerini kullandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:39
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
Galatasaray'dan 'Falcon Heavy' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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