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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'dan '' mesajı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan '<a href="/index/falcon-heavy?id=089ac218-41e4-4556-a922-ca0e0e3283cd" class="" rel="tag">Falcon Heavy</a>' mesajı

    Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi 'nın, roketi fırlatıldı. Dünya gündeminde yer alan olaya kayıtsız kalmadı ve sosyal medyadan paylaşım yaptı.

    ABD merkezli aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu 'ın girişimiyle bugün dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Ay'a giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi. ?Uzaya gönderilen roketteki spor araba 'ın yörüngesine yerleştirilecek. Aracın müzik setinde ise 'nin "Space Oddity" şarkısı çaldı.

    Kulübü'nden de olayla ilgili mesaj gecikmedi ve Twitter hesabından, "Uzaydaki milyonlarca yıldıza 4 tane de biz ekledik." mesajını paylaştı.



    Bir sonraki atılan tweette ise Atatürk'ün sözünden alıntı yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:39
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