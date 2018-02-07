Feghouli kayboldu
Terim'in Sivas karşısında 10 numara olarak oynatmak istediği Feghouli zayıf rakipler karşısında gollerini atıyor. Rakip Sivasspor gibi biraz dişli olunca işler değişiyor. Sivas karşısında Faslı oyuncu 46 kez topla buluşurken sadece 12'sinde 3. bölgede topla oynadı. Sonradan oyuna giren Belhanda ise kısa sürede 14 kezle 3. bölgede yerine oynayan Feghouli'ye nazire yaptı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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