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    23 Ocak 2018, Salı
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    , 'a veda etti

    Dursun Özbek, Galatasaray'a veda etti

    Spor Kulübü'nün 36'ncı Başkanı , Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi.

    , burada yaptığı konuşmada, "Değerli mesai arkadaşlarım, değerli Galatasaraylılar; yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bunun 6 ayı başkan yardımcılığı süreciydi. Bu zaman zarfında birlikte çalıştık, 'a hizmet etmek için var gücümüzü harcadık. 3 sene çok çabuk geldi geçti. Yaptığınız çalışmalar için, Galatasaray'a verdiğiniz hizmeter için teşekkür ediyorum. Zaman zaman iyi günler, zaman zaman kötü günler oldu ama 3 sene boyunca sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Ne hakkım geçmişse helal olsun. Bugüne kadar gösterdiğiniz performansı ve çalışma gücünü Galatasaray'a verdiğiniz desteği bundan sonra da esirgemeyin. Başkanlıklar dönemseldir. Bir dönem ben çalıştım. Şimdi başka bir değerli kardeşim bu görevi üstleniyor. Bana verdiğiniz desteği kendisine de vermenizi istiyorum" dedi.





    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:00
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