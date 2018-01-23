Dursun Özbek, Galatasaray'a veda etti
Galatasaray Spor Kulübü'nün 36'ncı Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi.
Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, "Değerli mesai arkadaşlarım, değerli Galatasaraylılar; yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bunun 6 ayı başkan yardımcılığı süreciydi. Bu zaman zarfında birlikte çalıştık, Galatasaray'a hizmet etmek için var gücümüzü harcadık. 3 sene çok çabuk geldi geçti. Yaptığınız çalışmalar için, Galatasaray'a verdiğiniz hizmeter için teşekkür ediyorum. Zaman zaman iyi günler, zaman zaman kötü günler oldu ama 3 sene boyunca sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Ne hakkım geçmişse helal olsun. Bugüne kadar gösterdiğiniz performansı ve çalışma gücünü Galatasaray'a verdiğiniz desteği bundan sonra da esirgemeyin. Başkanlıklar dönemseldir. Bir dönem ben çalıştım. Şimdi başka bir değerli kardeşim bu görevi üstleniyor. Bana verdiğiniz desteği kendisine de vermenizi istiyorum" dedi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:00
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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