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YORK CITY FC - CRAWLEY TOWN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? | İngiltere'de 2026-2027 futbol sezonu EFL Kupası (Carabao Cup) ön eleme turu maçlarıyla start alıyor. Sezonun açılış mücadelesinde York City FC, sahasında Crawley Town'ı konuk ediyor. Geçen sezon Ulusal Lig'i dramatik bir şekilde şampiyon tamamlayarak EFL League Two'ya (İkinci Lig) yükselmeyi başaran York City (Minstermen), yeni sezona da galibiyetle başlamayı hedefliyor. Konuk ekip Crawley Town ise ligdeki zorlu sezonun ardından kupa maratonuna moral depolayarak girmek istiyor. Futbolseverler arama motorlarında "York City FC - Crawley Town maçı saat kaçta?", "York City - Crawley maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "EFL Kupası canlı izle" sorularına yanıt arıyor.

YORK CITY FC - CRAWLEY TOWN MAÇI NE ZAMAN?

EFL Kupası ön eleme turundaki York City FC - Crawley Town karşılaşması 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü LNER York Community Stadyumu'nda oynanacak.

YORK CITY FC - CRAWLEY TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye Saati ile 21.30'da başlayacak.

YORK CITY FC - CRAWLEY TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere EFL Kupası karşılaşmaları Türkiye'de resmi yayın haklarına sahip spor yayıncıları ile kulüplerin resmi dijital platformları üzerinden takip edilebilmektedir. York City FC ve Crawley Town arasındaki bu kritik mücadele kulüplerin resmi medya kanalları ile uluslararası EFL yayın ağları üzerinden canlı olarak sporseverlerle buluşacak. York City FC-Crawley Town maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TAKIMLARDA SON DURUM

Sahasında oynama avantajına sahip olan York City FC, taraftarı önünde kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Konuk ekip Crawley Town ise deplasmandan turla dönerek sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. İki takım açısından da bu mücadele, yeni lig maratonu öncesinde resmi maç temposunu yakalamak adına büyük önem taşıyor.

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