CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelsea'den Jordan Henderson transferi!

Chelsea'den Jordan Henderson transferi!

Chelsea, 36 yaşındaki İngiliz orta saha Jordan Henderson'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 18:54
Chelsea'den Jordan Henderson transferi!

Chelsea, 36 yaşındaki İngiliz orta saha Jordan Henderson'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Deneyimli oyuncu, Chelsea'ye katılmasında Xabi Alonso'nun kilit bir faktör olduğunu söyledi. Henderson, "Xabi ile konuştum. Çok iyi sohbetlerimiz oldu. Çok olumlu. Buraya gelmek istememin büyük bir nedeni oydu. Hem bir oyuncu hem de bir menajer olarak ona büyük hayranlık duyuyorum. Hala bir şeyler başarma, gelişme ve daha iyi olma konusunda her zamanki kadar aç hissediyorum. Ve şimdi bu futbol kulübünün gelecekte başarılı olmasına yardımcı olmak için buradayım. Yaşınız ilerledikçe birçok farklı deneyim yaşarsınız ve zaman zaman bunları genç oyunculara aktarabilirsiniz. Onlarla konuşmayı ve onlara farklı bir bakış açısı sunmayı deneyebilirim. Yaşım nedeniyle buraya gelmem büyük bir tartışma konusu olacak, ancak umarım ayrıldığımda herkes bu kulübe neler katabileceğimi fark eder." ifadelerini kullandı.

Henderson, son olarak Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giymişti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber!
DİĞER
Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"
Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Bakan Gürlek Mumcu Ailesi ile görüşecek: Baş şüpheli İsrail.... FETÖ'den MOSSAD'a yardım ve yataklık
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adem Yeşilyurt bombası! Adem Yeşilyurt bombası! 15:32
G.Saray Voleybol Takımı Micah Ma'yı kadrosuna kattı! G.Saray Voleybol Takımı Micah Ma'yı kadrosuna kattı! 15:28
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 15:16
Trossard ilk antrenmanına çıktı Trossard ilk antrenmanına çıktı 15:11
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı açıklandı! 14:24
Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! Fırtına'nın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu! 14:09
Daha Eski
Süper Lig’de yeni sezon Adnan Süvari Sezonu adıyla oynanacak Süper Lig’de yeni sezon Adnan Süvari Sezonu adıyla oynanacak 13:20
Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları açıklandı! Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları açıklandı! 12:37
Aslan kükreyemedi Aslan kükreyemedi 11:58
Paramız var transfer yapacağız Paramız var transfer yapacağız 11:57
Yaşasın yenilmedi(!) Yaşasın yenilmedi(!) 11:54
Beşiktaş UEFA kura çekimi CANLI İZLE! Beşiktaş UEFA kura çekimi CANLI İZLE! 11:52