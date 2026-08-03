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Haberler Futbol Altay Celta yolunda

Altay Celta yolunda

İspanyol basını, Manchester United’da forma giyen milli file bekçisinin La Liga ekibi Celta Vigo ile büyük oranda anlaşma sağladığını ileri sürdü

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Altay Celta yolunda

Manchester United'da Senne Lammens'in gerisinde kalan ve geçen sezon sadece 6 maçta forma giyen kaleci Altay Bayındır'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak isteyen 28 yaşındaki file bekçisinin İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

KİRALIK TRANSFER

İspanyol basınına göre, milli eldiven ile Celta Vigo arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Altay'ın evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmek için Vigo'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi. Tecrübeli kalecinin imzayı attıktan sonra İtalya'daki hazırlık kampına katılması bekleniyor

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