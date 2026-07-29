Zidane dönemi

Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Zinedine Zidane'ın getirildiği açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı'nda beklenen gerçekleşti. 2012 yılından bu yana takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın görevinden ayrılmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu, takımın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olduğunu açıkladı. Son olarak İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran 54 yaşındaki futbol adamı, 5 yıl sonra yeni bir takımın başına geçecek.

TEK BİR GÖREVİ BEKLEDİM

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi sınavına UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye maçıyla çıkacak. Anlaşmanın ardından kısa bir açıklamada bulunan Fransız futbol adamı, "Real Madrid'den sonra sadece bir görevi bekledim; Fransa Milli Takımı. Son 4-5 yılda pek çok önemli teklifi geri çevirdim" ifadelerini kullanarak yaşadığı heyecanı dile getirdi. Zidane, Fransa Futbol Federasyonu ile 4 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Zidane, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında "Yılın Kulüp Teknik Direktörü" oldu.