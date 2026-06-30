Lionel Messi, Spider-Man filminin tanıtımında oynadı!

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Spider-Man: Brand New Day filmi için geri sayım başladı.
Serinin merakla beklenen yeni filminin son yayınlanan tanıtım videosunda Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, başrol oyuncusu Tom Holland'a eşlik etti.
Tüm dünyada ses getiren bu sürpriz, sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o tanıtım videosu...
Who's got next?#SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. Get tickets now. https://t.co/pBOeexngbU pic.twitter.com/92bWhRqZxX— Sony Pictures (@SonyPictures) June 30, 2026