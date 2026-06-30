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Haberler Futbol Lionel Messi, Spider-Man filminin tanıtımında oynadı!

Lionel Messi, Spider-Man filminin tanıtımında oynadı!

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, yakında vizyona girecek olan yeni Spider-Man filminin tanıtımında boy gösterdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 18:16
Lionel Messi, Spider-Man filminin tanıtımında oynadı!

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Spider-Man: Brand New Day filmi için geri sayım başladı.

Serinin merakla beklenen yeni filminin son yayınlanan tanıtım videosunda Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, başrol oyuncusu Tom Holland'a eşlik etti.

Tüm dünyada ses getiren bu sürpriz, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o tanıtım videosu...

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