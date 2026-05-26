İran Milli Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

İran Milli Takımı Medya Departmanı'nın açıklamasına göre Alireza Jahanbakhsh ve Dennis Dargahi'nin, Antalya'daki kampa katılmasıyla FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık kampı için İran kadrosu tamamlandı.

Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde basına açık yapılan akşam antrenmanında ise oyuncular, ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.