Hearts-Falkirk maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Edinburgh şehri şampiyonluk şarkılarına hazırlanıyor. Hearts, bu sezon sergilediği inanılmaz performansla devleri geride bırakarak 77 puanla zirveye yerleşti. Teknik Direktör Derek McInnes yönetimindeki ev sahibi, takımın golcüsü ve kaptanı Lawrence Shankland'ın önderliğinde Tynecastle'daki kapalı gişe atmosferde Falkirk'ü devirip tarihi bir zafere imza atmak istiyor. Hearts için bu maç, on yıllar sonra gelecek bir şampiyonluğun en önemli kapısı niteliğinde. Konuk ekip Falkirk için ise bu sezon Şampiyonluk Grubu'na kalmak bile büyük bir başarıydı. 49 puanla 6. sırada yer alan ve grubun en mütevazı bütçeli takımı olan Falkirk, Avrupa kupalarına katılma şansını zora soksa da henüz pes etmiş değil. Savunma disiplininden ödün vermeden kontrataklarla etkili olmaya çalışacak olan Falkirk, bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek sezonun en büyük sürprizlerinden birini yapmanın peşinde. İşte Hearts-Falkirk maçının detayları!

Hearts-Falkirk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu mücadelesi kapsamındaki Hearts-Falkirk maçı 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Kritik karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Tynecastle Park'ın ev sahipliğindeki bu mücadele TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hearts-Falkirk MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hearts: Schwolow; Steinwender, Kent, Findlay; Altena, Baningime, Devlin, Kingsley; Spittal; Shankland, Braga

Falkirk: Hogarth; Lissah, Neilson, Allan, Henderson; Spencer, Tait; Wilson, Broggio, Miller; Stewart