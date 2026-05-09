CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Roma Zeki ile devam

Roma Zeki ile devam

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin ısrarı üzerine Zeki Çelik ile yeniden sözleşme görüşmelerine başladı. Milli futbolcu kalmaya sıcak bakıyor

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Roma Zeki ile devam

Serie A'nın köklü ekiplerinden AS Roma, Türk milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosunda tutmak için yeniden harekete geçti. Daha önce yıllık 4 milyon euro'luk ücret talebi nedeniyle görüşmelerden çekilen Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin ısrarı üzerine 29 yaşındaki sağ bekle masaya oturdu. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp, Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerini başlattı.

İMZA AN MESELESİ

Zeki Çelik'in de Roma'da kalmaya sıcak baktığı belirtilirken, bu seferki pazarlıkların daha makul rakamlar etrafında ilerlediği ifade edildi. Yıllık ücretin 4 milyon euro'nun altında bir rakama çekilmesi için taraflar arasında uzlaşma arayışı sürüyor. Bu sezon Roma formasıyla 42 resmi maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol atarken 4 de asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.

İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
Fenerbahçe'den Leao bombası!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Belediyeden futbolcu maaşı, aileye makam aracı, Özel’e VIP araç
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Oblak operasyonu!
Sallai'ye Premier Lig'den 2 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 00:58
Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması 00:58
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:58
Ederson'un yerine 3 yıldız aday! Ederson'un yerine 3 yıldız aday! 00:58
Aziz Yıldırım'dan çağrı! Aziz Yıldırım'dan çağrı! 00:57
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 00:57
Daha Eski
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 00:57
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 00:57
Kartal kabuk değiştirecek! Kartal kabuk değiştirecek! 00:57
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 00:57
Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! 00:57
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 00:57