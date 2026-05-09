Roma Zeki ile devam

Serie A'nın köklü ekiplerinden AS Roma, Türk milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosunda tutmak için yeniden harekete geçti. Daha önce yıllık 4 milyon euro'luk ücret talebi nedeniyle görüşmelerden çekilen Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin ısrarı üzerine 29 yaşındaki sağ bekle masaya oturdu. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp, Zeki Çelik ile yeni sözleşme görüşmelerini başlattı.

İMZA AN MESELESİ

Zeki Çelik'in de Roma'da kalmaya sıcak baktığı belirtilirken, bu seferki pazarlıkların daha makul rakamlar etrafında ilerlediği ifade edildi. Yıllık ücretin 4 milyon euro'nun altında bir rakama çekilmesi için taraflar arasında uzlaşma arayışı sürüyor. Bu sezon Roma formasıyla 42 resmi maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol atarken 4 de asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.