Al Hilal Riyadh-Al Kholood CANLI İZLE | Maç ne zaman ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan futbolunun zirvesi belli oluyor. Ev sahibi statüsündeki Al Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde adeta kusursuz bir sezon geçiriyor. Yıldızlarıyla hücumda durdurulamaz bir güç olan Al Hilal, favori çıktığı bu finalde hata yapmayarak kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek niyetinde. Al Hilal için bu maç, sadece bir kupa değil, aynı zamanda ligdeki namağlup yürüyüşlerini bir şampiyonlukla taçlandırma fırsatı anlamına geliyor. Diğer tarafta ise bu sezonun peri masalı kahramanı Al Kholood var. Tarihinde ilk kez Kral Kupası finaline yükselen ekip, yarı finalde dev bütçeli Al Ittihad'ı saf dışı bırakarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kağıt üzerinde zayıf halka olarak görülseler de, tek maçlı finallerin sürpriz doğasına güvenen Al Kholood, Suudi Arabistan futbol tarihinin en büyük şoklarından birine imza atarak kupayı müzesine götürmeyi hayal ediyor. İşte Al Hilal Riyadh-Al Kholood maçının detayları!

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Kral Kupası finali kapsamındaki Al Hilal Riyadh-Al Kholood randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh-Al Kholood maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.