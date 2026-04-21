Lens-Toulouse maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Yarı final

Lens-Toulouse maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Yarı final

Fransa Kupası yarı finalinde heyecan dorukta! Cuma günü Ligue 1’de nefes kesen bir maç çıkaran Lens ve Toulouse, bu kez Stade Bollaert Delelis’te kupa finali bileti için kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde Lens’in Lyon’u, Toulouse’un ise Marsilya’yı seri penaltı atışlarıyla elemesiyle iki ekip de devlerin arasından sıyrılarak bu aşamaya geldi. Kuzey ekibi Lens, 2010’dan bu yana ilk kez bu seviyeye çıkarken, geçtiğimiz Cuma günü rakibine karşı 2-0’dan dönüp kazandığı 3-2’lik zaferin psikolojik avantajını cebine koymuş durumda. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu dev randevuda kazanan taraf, adını kupa tarihine altın harflerle yazdırmak için dev bir adım atacak. İşte Lens-Toulouse maçının detayları!

Fransa Kupası yarı finalinde Lens ve Toulouse, büyük finale adını yazdırmak için karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lens, son dönemde taraftarı önünde oynadığı üç resmi maçı da kazanırken bu süreçte toplam 11 gol atarak hücumdaki gücünü ispatladı. Stade Bollaert-Delelis'te Toulouse'a karşı oynadığı son beş maçın dördünden galibiyetle ayrılan Pierre Sage'in ekibi, kupada bu sezon henüz tek bir dakika bile geriye düşmeyerek disiplinli bir performans sergiledi. Öte yandan Toulouse, kupa yolculuğunda adeta bıçak sırtında ilerliyor; dört galibiyetinden ikisini penaltılarla, ikisini ise tek farklı skorlarla alarak direncini gösterdi. Mark McKenzie ve Yann Gboho'nun cezalı olması savunma kurgusunda sıkıntı yaratsa da, takımın kupa tarihinde Lens'e karşı henüz gol bile yememiş olması ve %100'lük galibiyet oranı en büyük motivasyon kaynağı olacak. İşte Lens-Toulouse maçının detayları!

Lens-Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası yarı final kapsamındaki Lens-Toulouse maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.10'da başlayacak.

Lens-Toulouse MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Toulouse mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Toulouse MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Baidoo, Ganiou, Sarr; Aguilar, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Toulouse: Restes; Cresswell, Koumbassa, Nicolaisen; Sidibe, Casseres, Sauer, Methalie; Russell-Rowe, Hidalgo; Emersonn

