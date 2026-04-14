Kadın Millilerin konuğu İsviçre

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. Letzigrund Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak. İlk iki maçında Malta'yı 3-0, Kuzey İrlanda'yı ise 1-0 yenerek 6 puan toplayan milliler, averajla İsviçre'nin gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.