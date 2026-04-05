Hollanda ligi Eredivisie'de şampiyon PSV!

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 29. haftasında Feyenoord, Volendam ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte 2. sırada bulunan Rotterdam ekibiyle lider PSV'nin arasındaki puan farkı 17 oldu ve PSV, Eredivisie'nin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Eindhoven ekibi, bu sezon da mutlu sona ulaşarak Eredivisie'yi üst üste 3 sezon şampiyon tamamlamış oldu. PSV, toplamda ise 27. şampiyonluğuna ulaştı.