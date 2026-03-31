CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Lüksemburg-Malta maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler | Uluslar Ligi

Lüksemburg-Malta maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler | Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi 2024/25 sezonu play-off rövanş maçında Lüksemburg, sahasında Malta'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü Ta' Qali'de oynanan ilk maçı Vincent Thill ve uzatmalarda Mathias Olesen'in kornerden attığı şık golle 2-0 kazanan Lüksemburg, evindeki maçta bu avantajı koruyarak Lig C'de kalmayı hedefliyor. Tarihinde ilk kez bir üst lige çıkmak isteyen Malta ise deplasmanda iki farklı galibiyet alarak zoru başarmaya çalışacak. Peki Lüksemburg-Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:12 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:22
Lüksemburg-Malta maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler | Uluslar Ligi

Lüksemburg-Malta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lüksemburg ve Malta arasındaki kader randevusunda ikinci perde Stade de Luxembourg'da açılıyor. Lüksemburg, teknik direktör Jeff Strasser yönetiminde, ilk maçtaki disiplinli oyununu sürdürerek sürprize izin vermek istemiyor. Ev sahibinde ilk maçın yıldızları Leandro Barreiro ve Danel Sinani'nin formda görüntüsü teknik heyeti sevindirirken, savunmadaki Dirk Carlson'ın sağlam duruşu Malta forvetlerine geçit vermeyecek gibi görünüyor. Konuk ekip Malta cephesinde ise işler oldukça zor. Teknik direktör Emilio De Leo, ilk maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncu Teddy Teuma'nın yokluğunda orta sahada yaratıcılık sorunu yaşayabilir. Ancak Malta, son yıllarda deplasmanlarda aldığı sürpriz sonuçlarla biliniyor. 2-0'lık dezavantajı kapatmak için hücumda risk alacak olan konuk takım, Irvin Cardona ve Satariano ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak. İşte kazananın önümüzdeki sezon Uluslar Ligi'nde Lig C'de mücadele edeceği bu kritik maçın detayları.

Lüksemburg-Malta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşı kapsamındaki Lüksemburg-Malta maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Lüksemburg-Malta MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade De Luxemborug'da oynanacak mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lüksemburg-Malta MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lüksemburg: Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Thill, Martins, Olesen, Barreiro, Dardari; Sinani

Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, Camenzuli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Grech, Chouaref; Cardona

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan!
Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Uluslararası sistem ağır yaralı" mesajı: Trump ABD'yi İsrail'in kuyruğuna taktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray MCT Technic deplasmanda! Galatasaray MCT Technic deplasmanda! 11:20
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! 11:06
Buruk'tan Icardi için kritik karar! Buruk'tan Icardi için kritik karar! 11:05
Beşiktaş'ın gözdesinde flaş gelişme! Beşiktaş'ın gözdesinde flaş gelişme! 10:52
Thunder, Pistons'ı yendi! Thunder, Pistons'ı yendi! 10:19
F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler! 10:03
Daha Eski
Aras Kargo'da galibiyet! Aras Kargo'da galibiyet! 09:57
TV8 CANLI: Kosova-Türkiye maçı şifresiz izle TV8 CANLI: Kosova-Türkiye maçı şifresiz izle 09:54
Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu 09:53
Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! 09:49
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! 09:49
Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! 09:36