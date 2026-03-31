Lüksemburg-Malta maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler | Uluslar Ligi

Lüksemburg ve Malta arasındaki kader randevusunda ikinci perde Stade de Luxembourg'da açılıyor. Lüksemburg, teknik direktör Jeff Strasser yönetiminde, ilk maçtaki disiplinli oyununu sürdürerek sürprize izin vermek istemiyor. Ev sahibinde ilk maçın yıldızları Leandro Barreiro ve Danel Sinani'nin formda görüntüsü teknik heyeti sevindirirken, savunmadaki Dirk Carlson'ın sağlam duruşu Malta forvetlerine geçit vermeyecek gibi görünüyor. Konuk ekip Malta cephesinde ise işler oldukça zor. Teknik direktör Emilio De Leo, ilk maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncu Teddy Teuma'nın yokluğunda orta sahada yaratıcılık sorunu yaşayabilir. Ancak Malta, son yıllarda deplasmanlarda aldığı sürpriz sonuçlarla biliniyor. 2-0'lık dezavantajı kapatmak için hücumda risk alacak olan konuk takım, Irvin Cardona ve Satariano ile gol yollarında etkili olmaya çalışacak. İşte kazananın önümüzdeki sezon Uluslar Ligi'nde Lig C'de mücadele edeceği bu kritik maçın detayları.

Lüksemburg-Malta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşı kapsamındaki Lüksemburg-Malta maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Lüksemburg-Malta MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade De Luxemborug'da oynanacak mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Lüksemburg-Malta MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lüksemburg: Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Thill, Martins, Olesen, Barreiro, Dardari; Sinani

Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, Camenzuli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Grech, Chouaref; Cardona