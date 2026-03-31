Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol CANLI | Hollanda Ekvador amçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda - Ekvador maçı canlı izle aramaları hız kazandı. 2026 FIFA World Cup kapsamında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Hollanda ile Ekvador arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi ve saati, turnuva takvimine göre netleşirken, yayıncı kuruluş bilgileri de araştırılıyor. “Maç hangi kanalda, şifresiz mi?” soruları gündemde yer alıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 10:54
Dünya Kupası'nda grupların kaderini belirleyecek kritik randevu geldi çattı! Avrupa'nın ekol takımlarından Hollanda, Güney Amerika'nın dinamik ekibi Ekvador ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak isteyen iki takımın mücadelesi öncesi "Hollanda Ekvador maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Şifresiz izlenebilecek mi?" soruları gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte dev maçın canlı yayın saati ve tüm detayları...

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadelesi olan Hollanda - Ekvador maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Dev karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Dünya Kupası heyecanı Türkiye'de tek adreste yaşanıyor. Hollanda - Ekvador maçı S Sport ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı aynı zamanda dijital üzerinden tabii platformu aracılığıyla da takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda muhtemel 11: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven, Reijnders, Simons, Frenkie de Jong, Gakpo, Malen, Memphis Depay.

Ekvador muhtemel 11: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Franco, Caicedo, Paez, Sarmiento, Valencia, Rodriguez.

