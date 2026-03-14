Al Khaleej-Al Nassr CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan'da futbolseverlerin gözü, lider Al Nassr'ın zorlu Al Khaleej sınavına çevrildi. Konuk ekipte bu sezon sergilediği performansla ligi domine eden kadroda, Brozovic'in orta sahadaki liderliği ve hücum hattındaki bitiricilik en büyük güç olarak dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanan Al Nassr, son beş resmi maçında da rakibine şans tanımadı. Al Khaleej cephesinde ise savunmanın bel kemiği Bart Schenkeveld'in performansı puan umudu taşıyor. Ev sahibi ekibin taraftarı önünde göstereceği direnç, şampiyonluk yarışındaki düğümü çözebilir ya da lideri zirvede daha da rahatlatabilir. İşte Al Khaleej-Al Nassr maçının detayları...

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın 26. haftasındaki Al Khaleej-Al Nassr maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Khaleej: Moris; Schenkeveld, Al-Hafith, Al-Khabrani, Nasser; Kanabah, Kourbelis, Al-Eisa; Al-Amri, Masouras, Fortounis

Al Nassr : Bento; Martinez, Al-Amri, Simakan, Boushal; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Coman; Felix, Al-Hamddan