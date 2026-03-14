CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Khaleej-Al Nassr CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Khaleej-Al Nassr CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 26. hafta, ligin zirvesinde yer alan Al Nassr’ın Al Khaleej deplasmanındaki kritik sınavına sahne oluyor. Jorge Jesus yönetiminde topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturan ev sahibi ekip, 11 maçlık galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyor. Ev sahibi Al Khaleej ise Georgios Donis idaresinde 30 puanla 11. sırada yer alırken, son hafta aldığı Al Hazem galibiyetinin moraliyle güçlü rakibine sürpriz yapma peşinde. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri için büyük önem taşıyor. Peki Al Khaleej-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 14:26
Al Khaleej-Al Nassr CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Khaleej-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan'da futbolseverlerin gözü, lider Al Nassr'ın zorlu Al Khaleej sınavına çevrildi. Konuk ekipte bu sezon sergilediği performansla ligi domine eden kadroda, Brozovic'in orta sahadaki liderliği ve hücum hattındaki bitiricilik en büyük güç olarak dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanan Al Nassr, son beş resmi maçında da rakibine şans tanımadı. Al Khaleej cephesinde ise savunmanın bel kemiği Bart Schenkeveld'in performansı puan umudu taşıyor. Ev sahibi ekibin taraftarı önünde göstereceği direnç, şampiyonluk yarışındaki düğümü çözebilir ya da lideri zirvede daha da rahatlatabilir. İşte Al Khaleej-Al Nassr maçının detayları...

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın 26. haftasındaki Al Khaleej-Al Nassr maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Khaleej: Moris; Schenkeveld, Al-Hafith, Al-Khabrani, Nasser; Kanabah, Kourbelis, Al-Eisa; Al-Amri, Masouras, Fortounis

Al Nassr : Bento; Martinez, Al-Amri, Simakan, Boushal; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Coman; Felix, Al-Hamddan

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
