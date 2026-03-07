CANLI SKOR ANA SAYFA
Arsenal deplasmanda kazandı! FA Cup'ta adını üst tura yazdırdı

Arsenal deplasmanda kazandı! FA Cup’ta adını üst tura yazdırdı

İngiltere FA Cup 5. tur mücadelesinde Mansfield Town ile Arsenal karşı karşıya geldi. Deplasmanda sahaya çıkan Arsenal, mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 17:08
Arsenal deplasmanda kazandı! FA Cup’ta adını üst tura yazdırdı

İngiltere FA Cup 5. tur mücadelesinde Mansfield Town ile Arsenal karşı karşıya geldi. Deplasmanda sahaya çıkan Arsenal, mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Londra temsilcisi, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. 41. dakikada sahneye çıkan Chukwunonso Madueke, attığı golle Arsenal'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Mansfield Town, 50. dakikada Will Evans'ın golüyle skora denge getirdi. Beraberliğin ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alan Arsenal, 66. dakikada Eberechi Eze'nin kaydettiği golle tekrar öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırırken Mansfield Town ise kupaya veda etti.

