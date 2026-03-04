Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele için geri sayım başladı. Konuk ekip Kocaelispor, grupta Gaziantep FK ve Fenerbahçe gibi rakiplerinin birbirleriyle oynadığı bu kritik haftada, hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmak niyetinde. Konuk ekipte teknik heyet, hücum hattında bitiriciliğe vurgu yaparken, farklı galibiyetin getireceği averaj avantajını da hesaplıyor. Ev sahibi Beyoğlu Yeniçarşı cephesinde ise, 2. Lig'deki mücadelesinin yanı sıra kupada sergilediği disiplinli oyunu bu kez skora yansıtma hedefi var. İstanbul ekibi, taraftarı önünde favori rakibine sürpriz yaparak kupa serüvenini moralli noktalamayı amaçlıyor. İşte C Grubu'ndaki kritik randevuya dair tüm detaylar...

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI NE ZAMAN?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadelede Melih Aldemir düdük çalacak.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçı kapsamında oynanacak kritik mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor MAÇI HANGİ KANALDA?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

