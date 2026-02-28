CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Pep Guardiola'dan Ramazan için anlamlı tepki! "Dinlere saygı gösterin"

Pep Guardiola'dan Ramazan için anlamlı tepki! "Dinlere saygı gösterin"

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City deplasmanda Leeds United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada Leeds United taraftarlarının, futbolcuların Ramazan orucunu açmaları için oyunun durmasını yuhalamalarına Pep Guardiola tepki gösterdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 00:45
Pep Guardiola'dan Ramazan için anlamlı tepki! "Dinlere saygı gösterin"

Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan maçta futbolcularının oruçlarını açması için verilen arada Leeds United taraftarlarının yuhalamasına tepki gösterdi.

Guardiola maç sonu açıklamasında, ''Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerine yer verdi.

Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..."
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..."
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Trump ve Netanyahu telefonda görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
G.Saray sahasında Alanya'yı yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." Buruk açıkladı! "Beşiktaş derbisinin ertelenmesi..." 23:43
Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." Osimhen'den flaş açıklama! "Juventus maçında..." 22:59
Singo'dan flaş Liverpool maçı yorumu! Singo'dan flaş Liverpool maçı yorumu! 22:51
Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! Buruk'tan Beşiktaş ve Liverpool sözleri! 22:42
Der Klassiker'de kazanan Bayern! Der Klassiker'de kazanan Bayern! 22:37
Boey: Daha başarılı olacağım! Boey: Daha başarılı olacağım! 22:30
Daha Eski
Manchester City tek attı 3 aldı Manchester City tek attı 3 aldı 22:29
Torreira: Dünyanın en mutlu insanı benim! Torreira: Dünyanın en mutlu insanı benim! 22:25
Keçiörengücü ile Amed yenişemedi Keçiörengücü ile Amed yenişemedi 22:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:10
FIBA o maçları erteledi! FIBA o maçları erteledi! 21:16
CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 16:49