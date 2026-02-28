Pep Guardiola'dan Ramazan için anlamlı tepki! "Dinlere saygı gösterin"

Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan maçta futbolcularının oruçlarını açması için verilen arada Leeds United taraftarlarının yuhalamasına tepki gösterdi.

Guardiola maç sonu açıklamasında, ''Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerine yer verdi.