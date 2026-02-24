Osimhen Juventus rövanş maçında oynayacak mı? Galatasaray’ın ilk 11’i nasıl olacak?

Galatasaray, 25 Şubat'ta Juventus ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanırken Osimhen'in ilk 11'de yer alıp almayacağı futbol gündemini meşgul ediyor. İlk maçta 5-2'lik skorla rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar, avantajını korumak istiyor. Osimhen'in antrenman performansı ve teknik direktörün tercihi maç saatinde netleşecek. Taraftarlar "Osimhen Juventus rövanş maçında oynayacak mı?" ve "Galatasaray'ın ilk 11'i nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Mücadele öncesi kadro detayları yakından takip ediliyor.

OSIMHEN JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Konya deplasmanında dizindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosuna alınmayan Victor Osimhen hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcünün pazar günü salonda bireysel antrenman yaptığını ve tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiğini duyurdu.

VICTOR OSIMHEN JUVENTUS MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Milliyet'in haberine göre; dizindeki rahatsızlık nedeniyle son lig karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen'in, Juventus ile oynanacak rövanş maçı için İtalya kafilesine dahil edileceği öğrenildi. Teknik heyetin yıldız golcünün son durumunu yakından takip ettiği ve maç saatine kadar verilecek karara göre kadro planlamasının netleşeceği belirtildi.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede düdük çalacak isim açıklandı.

MAÇI JOAO PINHEIRO YÖNETECEK

Zorlu Juventus - Galatasaray karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Kritik rövanş mücadelesinde görev alacak olan deneyimli hakem, Avrupa kupalarında birçok önemli maçta görev yaptı.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise yine Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Gonçalves olacak.

VAR HAKEMİ KİM?

Juventus - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR görevini ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard üstlenecek.