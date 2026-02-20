Al-Taawoun Al-Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Taawoun Al-Fayha maçı canlı izle...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al-Taawoun-Al-Fayha maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Al-Taawoun ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Al-Fayha kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Al-Taawoun – Al-Fayha maçı, Suudi Arabistan Pro Lig haftası kapsamında oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Al-Taawoun – Al-Fayha maçı detayları...

AL-TAAWOUN AL-FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20 Şubat 2026 Cuma günü (bugün) saat 22:00'de (TSİ) oynanacak.

AL-TAAWOUN AL-FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Taawoun – Al-Fayha maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Al-Taawoun, ligde topladığı 39 puanla 5. sırada bulunuyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi ekip, son üç maçtır galibiyet sevinci yaşayamadı. Taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen Al-Taawoun, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Konuk ekip Al-Fayha ise 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Al-Fayha, kötü gidişata son vermek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Küme hattından uzak kalmak isteyen ekip için bu mücadele büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluşun güncel yayın akışını kontrol ederek detaylara ulaşabilir. Üst sıraları zorlayan Al-Taawoun ile çıkış arayan Al-Fayha arasındaki bu kritik mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

