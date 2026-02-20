Al Akhdoud-Al-Qadsiah maçı canlı izle
Futbol gündeminde yer alan Al Akhdoud-Al Qadsiah karşılaşmasının detayları merak konusu oldu. Özellikle maçın başlama saati ve yayın kanalı en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Al Akhdoud-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı haberimizde...
AL AKHDOUD-AL-QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Al Akhdoud-Al-Qadsiah maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.
AL AKHDOUD-AL-QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?
Al-Akhdoud Club-Al Qadsiah maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Al-Akhdoud Club-Al Qadsiah maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
يجمعنا رمضان بالمحبة… ويجمعنا الأخدود بالانتماء 🩵💪#الاخدود_القادسية | #دوري_روشن_السعودي | #جولة_يوم_التأسيس pic.twitter.com/dy1PcK0Nrr— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) February 20, 2026
It's MATCHDAY ❤️#AlOkhdoodAlQadsiah | #FoundingDay pic.twitter.com/eFA9LodX69— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) February 20, 2026