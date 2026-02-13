CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Japonya’da beraberlik kalktı!

Japonya’da beraberlik kalktı!

Japonya’da flaş bir karara imza atılarak ligde beraberlik kaldırıldı. 90 dakikası berabere biten maçlarda direkt penaltı atışlarına geçildi. Geçen hafta uygulanan yeni formatta berabere biten 4 maçın sonucu penaltılarla belirlendi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Japonya’da beraberlik kalktı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi yönetimi flaş bir karara imza atarak ligde beraberliği kaldırdı. Geçen hafta hayata geçirilen ve hazirana kadar geçiş dönemi olacak yeni turnuva formatında, maçlar beraberlikle sonuçlanmayacak. 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanan maçlarda, uzatma devreleri oynanmaksızın doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek. Geçen hafta normal süresi berabere biten 4 maçın sonucu penaltılarla belirlendi. Federasyon, bu kararın temel amacını taraftar deneyimini zenginleştirmek ve oyuncuların yüksek baskı altındaki performansını artırmak olarak tanımladı. "J.League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında düzenlenecek bu dönemde, puan tablosu da alınan yeni kararlara göre şekillenecek. Yeni puanlama cetveli şu şekilde:

Normal süre galibiyeti: 3 puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 puan

Normal süre mağlubıyeti: 0 puan

Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe...
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadelede iş birliği masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor derbiye hazır Trabzonspor derbiye hazır 18:31
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:44
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... 17:09
İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu 16:45
Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler 16:23
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
Daha Eski
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33