Japonya’da beraberlik kalktı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi yönetimi flaş bir karara imza atarak ligde beraberliği kaldırdı. Geçen hafta hayata geçirilen ve hazirana kadar geçiş dönemi olacak yeni turnuva formatında, maçlar beraberlikle sonuçlanmayacak. 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanan maçlarda, uzatma devreleri oynanmaksızın doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek. Geçen hafta normal süresi berabere biten 4 maçın sonucu penaltılarla belirlendi. Federasyon, bu kararın temel amacını taraftar deneyimini zenginleştirmek ve oyuncuların yüksek baskı altındaki performansını artırmak olarak tanımladı. "J.League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında düzenlenecek bu dönemde, puan tablosu da alınan yeni kararlara göre şekillenecek. Yeni puanlama cetveli şu şekilde:

Normal süre galibiyeti: 3 puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 puan

Normal süre mağlubıyeti: 0 puan