Ziraat Türkiye Kupası
B takımı için top TFF'de

B takımı için top TFF'de

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Katılmak isteyenler taleplerini iletti. Biz TFF’ye resmi yazımızı vereceğiz. Federasyon uygun görürse önümüzdeki sezon uygulamaya geçilebilir” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
B takımı için top TFF'de

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda yeni sezon planlamasına yönelik birçok başlığın ele alındığını belirten Başkan Doğan, yayın havuzu dağılımıyla ilgili olarak, "Yayın gelirinde şampiyonlukla alakalı dağıtılan rakamlar var kulüplerin. Bunun yeniden düzenlenmesi gündeme geldi. Kulüpler arasında olumlu ve olumsuz görüşler oldu. Federasyon başkanımızla görüştükten sonra paylaşacağız. Ali Koç da burada ciddi emek vermişti. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bugün alınması gereken kararların tamamı alındı ancak karar verici kurum TFF'dir. Bu hafta federasyonla paylaşacağız" dedi.

MALİYETLER AZALACAK

B takım projesine ilişkin ise Başkan Ertuğrul Doğan, sürecin Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayına bağlı olduğunu vurguladı. Başkan Doğan, "Katılmak isteyen kulüpler taleplerini iletti. Biz federasyona resmi yazımızı vereceğiz. Ondan sonrası sistemin nasıl kurulacağı ve uygulamanın nasıl olacağıyla ilgili süreç. Özellikle alt liglerde en büyük sorun konaklama ve seyahat maliyetleri. A Takımla seyahat edildiğinde bu maliyetlerin birçoğu azalacaktır. Futbol Federasyonu uygun görürse önümüzdeki sezon uygulamaya geçilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

