Ziraat Türkiye Kupası
Al Hilal Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Hilal ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 18:37
Al Hilal Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal Al Ettifaq maçı canlı izlemek için tıkla!

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmiyor. Ligin güçlü ekiplerinden Al Hilal ile Al Ettifaq karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

AL HILAL-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal-Al Ettifaq maçı, 13 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 18:25'te başlayacak.

AL HILAL-AL ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal ile Al Ettifaq arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe...
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadelede iş birliği masada
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
