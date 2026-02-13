Al Hilal Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal Al Ettifaq maçı canlı izlemek için tıkla!

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmiyor. Ligin güçlü ekiplerinden Al Hilal ile Al Ettifaq karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

AL HILAL-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal-Al Ettifaq maçı, 13 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 18:25'te başlayacak.

AL HILAL-AL ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal ile Al Ettifaq arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.