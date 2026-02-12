CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Atletico Madrid Barcelona'yı darmadağın etti: İşte maçın özeti

Atletico Madrid Barcelona'yı darmadağın etti: İşte maçın özeti

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid sahasında Barcelona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip dev mücadelede rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir avantajın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 01:03
Atletico Madrid Barcelona'yı darmadağın etti: İşte maçın özeti

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı sahasında 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Eric Garcia (KK), 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ve 45+2. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Barcelona'da Eric Garcia 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale yükselmek adına 2. maç öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu. Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki 2. maç, 3 Mart tarihinde oynanacak.

Lookman Barcelona karşısında alev aldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Montella kura çekimi sonrası konuştu!
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
TBMM'deki kürsü işgalinin perde arkası | AK Partili Osman Gökçek A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Ben doktor değilim basketbol antrenörüyüm" "Ben doktor değilim basketbol antrenörüyüm" 23:18
"Montella ile kuradan önce de konuştuk" "Montella ile kuradan önce de konuştuk" 23:15
"Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman..." "Türkiye'ye karşı evimizde oynayacağımız zaman..." 22:57
Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! 22:15
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 21:39
Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! 21:15
Daha Eski
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır Galatasaray Eyüpspor maçına hazır 20:07
Boluspor'da Suat Kaya dönemi! Boluspor'da Suat Kaya dönemi! 19:31
CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor 19:21
Panathinaikos yeni transferini açıkladı! Panathinaikos yeni transferini açıkladı! 18:53
Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI 18:23
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02