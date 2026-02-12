Atletico Madrid Barcelona'yı darmadağın etti: İşte maçın özeti

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı sahasında 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Eric Garcia (KK), 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ve 45+2. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Barcelona'da Eric Garcia 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale yükselmek adına 2. maç öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu. Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki 2. maç, 3 Mart tarihinde oynanacak.