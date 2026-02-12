Ademola Lookman Barcelona karşısında alev aldı! 1 gol 1 asist

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği ancak Atletico Madrid'e transfer olan Ademola Lookman, takımının Barcelona ile oynadığı İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçına 1 gol ve 1 asist ile damga vurdu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 23:59
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde Atletico Madrid'e katılan Ademola Lookman, mücadeleye 1 gol ve 1 asistle damga vurdu.

Ademola Lookman'ı ara transfer döneminde Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemiş ancak Lookman Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

İŞTE O ANLAR

