CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrası gündem olan Oğulcan Ülgün, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmanın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisonya sarı-lacivertli futbolcu Mert Müldür'ün yerde kaldığını gören ve kaleye gitmeyen Oğulcan Ülgün Kadıköy'de alkışlandı. Deneyimli futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen isimler ise "Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruların cevabını merak ediyor. İşte, Oğulcan Ülgün kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 23:31
Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ardından Oğulcan Ülgün, sergilediği fair-play davranışıyla gündeme oturdu. İlk yarıda kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda Mert Müldür'ün yerde kaldığını fark eden tecrübeli futbolcunun atağı durdurması, Kadıköy tribünlerinden alkış aldı. Bu hareketin ardından futbolseverler, "Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya başlarken, deneyimli ismin futbol yolcuğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli?

OĞULCAN ÜLGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Oğulcan Ülgün, 11 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Ülgün, orta sahada görev yapıyor.

Oğulcan Ülgün hangi takımlarda oynadı?

OĞULCAN ÜLGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2016'da Altınordu'da başlayan Oğulcan Ülgün, burada gösterdiği başarılı performansla 2021'de Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı forma ile 4 sezon mücadele eden Oğulcan Ülgün, 2025 senesinde ise Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu.

Oğulcan Ülgün, Mert Müldür

Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Devamını Oku BUNU DA OKU
ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti!
Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Başkan Erdoğan'dan Zeynep Güneş'e destek telefonu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'nın maaşı belli oldu!
F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! 22:52
"Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu!" "Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu!" 22:39
Kerem Aktürkoğlu: Kaleye ne kadar yakın olursam... Kerem Aktürkoğlu: Kaleye ne kadar yakın olursam... 22:32
Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri! Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri! 22:26
İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri! İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri! 22:20
Semedo'dan Trabzonspor maçı sözleri! Semedo'dan Trabzonspor maçı sözleri! 22:14
Daha Eski
Erzurumspor FK Sakarya'dan galibiyetle döndü! Erzurumspor FK Sakarya'dan galibiyetle döndü! 22:14
F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu F.Bahçe'den zirve yarışında amansız takip! İşte güncel puan durumu 21:56
F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti! F.Bahçe Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti! 21:55
Sidiki Cherif siftah yaptı! Sidiki Cherif siftah yaptı! 21:54
Jhon Duran'dan F.Bahçe'ye veda paylaşımı! Jhon Duran'dan F.Bahçe'ye veda paylaşımı! 21:51
Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! Oğulcan Ülgün'den Kadıköy'de alkış toplayan hareket! 21:07