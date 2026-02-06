CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Neom SC-Al Riyadh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 20. haftasında Neom SC, kendi sahasında Al Riyadh’ı konuk ediyor. Christophe Galtier yönetiminde ligin ilk yarısını orta sıralarda tamamlayarak beklentileri karşılayan Neom SC, 25 puanla 9. sırada yer alıyor. Diğer tarafta, ligde kalma mücadelesi veren ve 12 puanla 16. sırada, yani küme düşme hattının ilk sırasında bulunan Al Riyadh ise, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak kötü gidişata "dur" demek niyetinde. Neom SC-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 14:21
Neom SC-Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Khalid Sport City Stadyumu'ndaki Neom SC-Al Riyadh mücadelesi, kağıt üzerinde ev sahibi ekibin üstünlüğüyle göze çarpıyor. Christophe Galtier'in disiplinli oyun anlayışıyla ligin dişli takımlarından biri haline gelen yerel temsilci, taraftar desteğini arkasına alarak oyunun kontrolünü maçın başından itibaren eline almayı planlıyor. Özellikle hücum hattındaki yıldızlarının yaratıcılığıyla rakip savunmanın kilidini açmayı hedefleyen ekip, üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip tarafında ise tablo biraz daha karamsar; sezon başından bu yana istikrar yakalamakta zorlanan ve kalesini gole kapatmakta güçlük çeken deplasman ekibi, bu zorlu sınavda önceliği katı savunma disiplinine verecek. Hızlı hücumlarla rakip kalede sürpriz aramayı amaçlayan Al Riyadh için bu maç, ligde kalma savaşı adına bir moral maçı niteliği taşıyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri...

Neom SC-Al Riyadh MAÇI NE ZAMAN?

Neom SC-Al Riyadh maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak.

Neom SC-Al Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 17.25'te başlayacak.

Neom SC-Al Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında oynanacak kritik mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
