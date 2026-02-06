CANLI SKOR ANA SAYFA
Al-Nassr Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi канalda? Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Al-Nassr ile Al-Ittihad karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 18:23
CANLI | Al-Nassr Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Nassr Al-Ittihad maçı canlı izle!

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin kritik karşılaşmalarından birinde Al-Nassr ile Al-Ittihad karşı karşıya gelecek. Büyük ilgi gören bu mücadele, sezonun en çok beklenen maçları arasında yer alıyor. Dev karşılaşma öncesinde futbolseverler, Al-Nassr Al-Ittihad maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularına yanıt arıyor. Peki, Al-Nassr Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Al-Nassr Al-Ittihad maçı canlı nasıl izlenir?

AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN?

Al-Nassr Al-Ittihad maçı, Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında 6 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da (TSİ) başlayacak.

AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Nassr FC-Al-Ittihad FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AL-NASSR AL-ITTIHAD MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

