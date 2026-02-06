CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Ali Demirbilek hayatı ve kariyeri futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Kulübün altyapısında yetişen genç futbolcu, gösterdiği performansın ardından 2024-2025 sezonu itibarıyla A takıma yükseldi. Millî takım kariyerinde Türkiye U15 ve U16 kategorilerinde forma giyen Demirbilek, toplamda 20 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. "Ali Demirbilek kaç yaşında?" sorusu sıkça soruluyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 18:40
Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

ALİ DEMİRBİLEK KİMDİR?

Ali Demirbilek 5 Ocak 2009 doğumludur. Ali Demirbilek, sol kanat mevkisinde görev yapan genç bir Türk futbolcudur. Sahada hızı ve hücum katkısıyla dikkat çeken Demirbilek, 19 numaralı formayı giymektedir.

Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Futbola kulübünün altyapısında başlayan Ali Demirbilek, gösterdiği başarılı performansın ardından 2024-2025 sezonu itibarıyla A takım kadrosuna dahil edildi.

Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ali Demirbilek, alt yaş millî takımlarında da forma giydi. Türkiye U15 Millî Takımı'nda 7, Türkiye U16 Millî Takımı'nda ise 13 kez görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 5 gol atarak millî takım kariyerine önemli bir katkı sağladı.

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan deprem turistlerine sert tepki: "Bunların bitmez dediği evler burada"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu!
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 19:36
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 19:19
İşte millilerin 2026 VNL maç programı! İşte millilerin 2026 VNL maç programı! 19:12
Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! 18:32
Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti Serdal Adalı depremzedeleri ziyaret etti 18:15
Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! Iğdır FK'da 5 ayrılık birden! 18:10
Daha Eski
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 18:02
İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması İstanbulspor'dan İsa Doğan açıklaması 18:00
İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! İkas Eyüpspor ayrılığı duyurdu! 17:56
Devis Vásquez hayatı ve kariyeri Devis Vásquez hayatı ve kariyeri 15:59
Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! Zeynep Sönmez Katar Açık'a davet edildi! 15:56
G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! G.Saray'da yeni transferin lisansı çıktı! 15:12