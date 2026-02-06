Ali Demirbilek kimdir? Ali Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Futbola kulübünün altyapısında başlayan Ali Demirbilek, gösterdiği başarılı performansın ardından 2024-2025 sezonu itibarıyla A takım kadrosuna dahil edildi.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Ali Demirbilek, alt yaş millî takımlarında da forma giydi. Türkiye U15 Millî Takımı'nda 7, Türkiye U16 Millî Takımı'nda ise 13 kez görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 5 gol atarak millî takım kariyerine önemli bir katkı sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.