Al Ettifaq-Damac FC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ettifaq-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EGO Stadium'daki mücadele, iki ekibin sezonun geri kalanı için belirlediği hedefler açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip, ligdeki tecrübeli yıldızları ve kolektif oyun anlayışıyla maçın mutlak favorisi olarak gösteriliyor. Oyunun kontrolünü maçın başından itibaren eline alarak rakip savunmayı kanat organizasyonlarıyla delmeyi planlayan Al Ettifaq, hücum hattındaki bitiriciliğiyle skoru erkenden lehine çevirmek istiyor. Konuk ekip Damac FC tarafında ise işler oldukça kritik; üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından savunma güvenliğini ön plana çıkaran bir taktikle sahada olmaları bekleniyor. Rakibin baskısını orta alanda kırmaya çalışacak olan deplasman ekibi, hızlı hücumlarla rakip kalede gol arayarak en azından bir puanla evine dönmeyi amaçlıyor.

Al Ettifaq-Damac FC MAÇI NE ZAMAN?

Al Ettifaq-Damac FC maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak.

Al Ettifaq-Damac FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Al Ettifaq-Damac FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında oynanacak kritik mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.