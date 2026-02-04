CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Kupası | Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final

İtalya Kupası | Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final

İtalya Kupası’nda heyecan çeyrek final aşamasına taşınırken, son yıllarda bu kupaya damga vuran ev sahibi ekip ile dirençli futboluyla tanınan rakibi yarı final bileti için sahaya çıkıyor. Milano temsilcisi, ligdeki şampiyonluk yarışının yanı sıra kupada da yoluna başarıyla devam etmek istiyor. Kupanın sürpriz adayı konuk ekip ise, güçlü rakibini deplasmanda saf dışı bırakarak adını son dört takım arasına yazdırmanın planlarını yapıyor. İşte Inter-Torino maçının canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 14:06
İtalya Kupası | Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final

Inter-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yarı finale giden yolda hata payının olmadığı bu kritik randevuda, taktik disiplin ve fiziksel güç ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz turlarda sergilediği baskılı oyunla rakiplerine şans tanımayan mavi-siyahlılar, taraftar desteğiyle maça hızlı başlayıp oyunun kontrolünü eline alarak işi erkenden bitirmek istiyor. Diğer tarafta ise savunma güvenliğini elden bırakmayan ve kompakt oyun yapısıyla büyük takımlara karşı zorluk çıkarmayı seven konuk ekip, orta sahadaki direnciyle rakibini durdurup hızlı geçiş hücumlarıyla sonuç aramaya çalışacak. İtalya'nın en prestijli kupalarından birinde son dörde kalacak takımı belirleyecek olan bu eşleşme, futbolseverlere yüksek gerilimli bir doksan dakika vadediyor.

Inter-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Torino maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. U-Power Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Inter-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Torino maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

INTER-TORINO MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Inter-Torino MUHTEMEL 11'LER

Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Torino: Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Prati, Obrador; Adams, Kulenovic

